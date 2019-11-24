國民黨總統參選人韓國瑜近期民調落後民進黨籍蔡英文總統。讓不少藍營支持者憂慮，中間選民也在觀望。但韓國瑜則強調，民心熱呼呼、民調冷冰冰，蔡政府執政亂象不會被人民接受。對此，有媒體認為，韓民調低不是問題，最大挑戰就是在過去一直存在的黨內紛爭與合作。

港媒《中評社》今發出評論文章表示，韓國瑜目前民調落後蔡英文是值得警惕的現象。但並不代表民調就是反應真實民意，會這樣說是因為未將台商、海外華僑等具投票權的族群列入。有些群體不願表態，擔心被打壓，即所謂的寒蟬效應等。這些都會影響民調的準確性。因此，民調只是一種現象，民調低未必是真正的問題；相反，還可能增加韓支持者的危機感，促使更多支持者出來投票。

評論並認為，如宋楚瑜參選或宋郭合作，以及民進黨和蔡陣營的攻擊等，雖對韓國瑜有影響，但因為是客觀存在，不是韓也不是國民黨能改變的，韓只能面對。

韓國瑜面臨的真正問題，「是國民黨和韓陣營該做好但沒做好的問題，甚至做得很不好的問題（如近期不分區提名），影響支持者投票意願」。就國民黨來說，團結問題或整合問題還相當的明顯，不少人還有自己的算計或私心，國民黨與韓陣營之間的協調合作也常被質疑，這些都是迫切要正視的問題。

註:「本能寺之變」是一場改變了日本歷史走向的事件。日本戰國時期，著名的織田信長因手下四天王之一明智光秀的叛變，而在本能寺力戰不敵後引火自焚。這起日本戰國史上最具決定性的叛亂事件，留給後人最重要的意義，「就是自己人經常是最大的敵人，著火的地方總在後院」。

(中時電子報)