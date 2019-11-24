立委蘇巧慧今舉辦鶯歌競總成立大會，總統蔡英文、前行政院長賴清德、桃園市長鄭文燦到場力挺，鄭文燦致詞時痛批，韓國瑜來桃園很多次，從沒提過任何桃園相關政見，唯一說過桃園市長白白胖胖，「可是我不僅是直轄市連任市長，施政滿意度更高居六都第一，不論白胖、黑瘦，會做事就是好市長。」

鄭文燦表示，不管白白胖胖還是黑黑瘦瘦，會做事就是好市長，自己是直轄市連任市長，施政滿意度高居六都第一，倒是韓國瑜市長位置還沒坐熱就想落跑，欺騙對市民承諾，身為一位總統候選人、一個領導者，代表國家的格調，韓卻老是信口開河，甚至講粗話，還敢自稱庶民，「根本教壞因仔大小」。

鄭文燦也力挺蘇巧慧說，蘇是美國賓州大學法律碩士，也是他在台大的學妹，頂著高學歷光環，但做事認真又接地氣，當一屆立委抵過別人做三屆，他在桃園最瞭解鶯歌、樹林的狀況，台北、桃園要接軌，不論交通、治水、鐵路還是治安都須合作，桃園需要蘇巧慧的幫忙，才能一起讓鶯歌、樹林變得更好。

(中時 )