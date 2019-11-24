台中市西屯區林厝里24日舉辦「漫步健走、健康環保迎燈會」活動。（盧金足攝）

台中市西屯區公所區長陳寶雲請所有里民擔任台灣燈會宣傳大使鄉親，邀請親朋好友一起來參加台灣燈會。（盧金足攝）

台中市西屯區林厝里24日舉辦「漫步健走、健康環保迎燈會」活動，上午7時即有數百人於林厝永興宮廣場集合，個個精神抖擻，活力十足，響應2020台灣燈會，志工隊長蔡麗滿自編一支花燈舞暖身操，以簡單動作輕快節奏帶領大家動動身體，在7點半健行隊伍往水崛頭公園出發，全程約8公里，輕鬆漫步在美麗的家園，走讀家鄉風情。

林厝里早期是台糖重要甘蔗產地，甘蔗田遍布，直到多年前轉變成科技廠林立的中部科學園區，西屯區公所為行銷燈會也提倡全民運動風氣，與里長余進卿合辦漫步健走健康環保迎燈會活動，邀請里民帶全家大小一起來健走。

「走出戶外，沿線了解家鄉發展的轉換！」西屯區公所更希望民眾能用雙腳創造自己的健康，活動中特別置入台灣燈會資訊，出發前由隊長蔡麗滿帶領大小朋友跳花燈舞，西屯區公所區長陳寶雲及里長余進卿也跟著律動手舞足蹈，跳出力與美。

健行全程約8公里來回2.5個小時，從永興宮出發沿安林路、福雅路轉上去水崛頭公園，再由科園路、中科路回來，有許多里民是全家出動，大手牽小手，一起共親子時光，也有阿公牽著阿嬤，場面非常熱鬧。余進卿說，看到民眾踴躍參加健走活動，顯示出西屯區林厝里是最熱情、健康活力的社區！

陳寶雲特別請所有里民擔任台灣燈會宣傳大使鄉親，邀請親朋好友一起來參加台灣燈會，主展區自109年2月8日至2月23日在后里花博園區展出，副展區自108年12月21日至109年2月23日在文心森林公園展出。西屯區公所以歌劇院、逢甲夜市、秋紅谷、各項小吃造型製作一台亮眼花燈車，將西屯區美麗風景及好吃好玩等介紹給全國民眾。

(中時 )