台中市西屯區林厝里24日舉辦「漫步健走、健康環保迎燈會」活動，上午7時即有數百人於林厝永興宮廣場集合，個個精神抖擻，活力十足，響應2020台灣燈會，志工隊長蔡麗滿自編一支花燈舞暖身操，以簡單動作輕快節奏帶領大家動動身體，在7點半健行隊伍往水崛頭公園出發，全程約8公里，輕鬆漫步在美麗的家園，走讀家鄉風情。
林厝里早期是台糖重要甘蔗產地，甘蔗田遍布，直到多年前轉變成科技廠林立的中部科學園區，西屯區公所為行銷燈會也提倡全民運動風氣，與里長余進卿合辦漫步健走健康環保迎燈會活動，邀請里民帶全家大小一起來健走。
「走出戶外，沿線了解家鄉發展的轉換！」西屯區公所更希望民眾能用雙腳創造自己的健康，活動中特別置入台灣燈會資訊，出發前由隊長蔡麗滿帶領大小朋友跳花燈舞，西屯區公所區長陳寶雲及里長余進卿也跟著律動手舞足蹈，跳出力與美。
健行全程約8公里來回2.5個小時，從永興宮出發沿安林路、福雅路轉上去水崛頭公園，再由科園路、中科路回來，有許多里民是全家出動，大手牽小手，一起共親子時光，也有阿公牽著阿嬤，場面非常熱鬧。余進卿說，看到民眾踴躍參加健走活動，顯示出西屯區林厝里是最熱情、健康活力的社區！
陳寶雲特別請所有里民擔任台灣燈會宣傳大使鄉親，邀請親朋好友一起來參加台灣燈會，主展區自109年2月8日至2月23日在后里花博園區展出，副展區自108年12月21日至109年2月23日在文心森林公園展出。西屯區公所以歌劇院、逢甲夜市、秋紅谷、各項小吃造型製作一台亮眼花燈車，將西屯區美麗風景及好吃好玩等介紹給全國民眾。
(中時 )
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