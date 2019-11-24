澳洲媒體報導，一名自稱是共諜的男子王立強聲稱，曾向國民黨總統參選人韓國瑜陣營捐款280萬美元（約新台幣8690萬元）引起爭議。民進黨昨強調，國安單位對此案已有掌握。但王立強身分馬上被大陸公安部踢爆，王男是詐騙犯。國安局上午發布聲明表示，國安局已經協請國際合作友方，以及綜合國安單位持續進行掌握，請社會大眾在事件未明確前，不宜妄加揣測、造成社會紛擾。

國安局強調，在此次選舉前，國安局已統合協調各情治單位，組成專案小組，長期針對境外勢力介選及國內賄選、賭盤、爭議訊息、不法資金等違法情事，持續掌握。

大陸上海公安局靜安分局23日深夜發布對自稱共諜者王立強的通報。(取自大陸公安部微信號)

國安局也說明，基於我國為民主法治國家，應秉持依法行政原則，對於違法的情資，即時彙送權責機關及檢調單位依法取證，並持續與國際合作友方查證；由於涉及國際合作事務及偵查不公開原則，偵查單位對於所獲事證，不宜對外公布，但在查證後，若確有相關不法情事，定將依法嚴辦。

國安局最後籲請國人，有鑒於此案細節部分尚待進一步查證了解，請社會大眾在事件未明確前，不宜妄加揣測、造成社會紛擾。

(中時電子報)