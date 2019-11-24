位在越南北部永福省的台資鞋廠最近連續發生員工集體中毒意外，至少110名員工突然出現暈眩、嘔吐甚至昏倒等現象，須送醫接受治療。越南軍方化學兵種已介入調查，暫時未知事故原因。

越南「前鋒報」新聞網站23日報導，位在永福省（Vinh Phuc）立石縣（Lap Thach）的台資利信立石責任有限公司僱用約4200名員工，專門生產皮鞋等產品，14日至18日共有110名中毒員工必須送醫接受治療。

此外，距離利信立石公司約1公里的立石皮鞋公司21日也發生類似集體中毒意外，數名中毒者出現一樣症狀，送醫接受治療。這兩家公司同屬一個老闆，採用一樣的設備與機器，最近也進貨存放一樣的製鞋原料。

報導指出，事發後當地政府要求這2家廠方停工，並出動警方等單位展開事故調查。

報導說，永福省政府昨天召開有關上述員工集體中毒意外的記者會，與會官員在會中表示，中毒者至今都已恢復健康。當地警方等單位雖然展開事故調查但未找到原因，政府已交由國防部化學兵種進一步檢驗與評估場內工作環境，以利採取適當處理措施。

另外，位在越南南定省（Nam Dinh）的外資皮鞋公司Vietnam Golden Victory 10月也發生員工集體中毒的類似意外，造成近200名中毒者送醫急救，當地軍方化學兵種介入後查出若干製鞋化學原料含有有機成分，融化且蒸發到空氣中，員工吸入後，導致昏倒中毒現象。

(中央社)