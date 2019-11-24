◎太平山遊樂區招手 3點開園賞曙光

「2019」再過1個多月就要結束，許多人可能已經在著手規畫要去哪裡迎接2020的第一道曙光，位於宜蘭縣的太平山森林遊樂區元旦當天將提早在3點就開園，園區也推薦6處最佳觀賞日出地點，當天入園遊客還可獲贈紀念編號書籤，以及享有鳩之澤溫泉打卡優惠活動。

◎來台南鹽水 探索月光城

連續舉辦8年的月津港燈節累積超過300萬參觀人次，為了延續燈節能量，發掘藝術與文化創造的可能性，台南市政府文化局在今年啟動「月之美術館」計畫，打破特定空間的概念，請來藝術家在鹽水街區自由創作，各項裝置藝術讓小鎮宛如美術館，秋季展將於23日晚間7時登場，邀民眾一起來走訪探祕。

◎幾米超級月亮 延長展至明年元旦

新店碧潭地景藝術「幾米超級月亮」打造15米巨大版漂浮月亮，9月展出以來，吸引許多民眾前往朝聖打卡，原訂在11月21日結束展出，新北市府19日宣布，配合聖誕及跨年假期將至，將延長展出至明年元旦，讓更多民眾感受夜幕中溫暖光輝的美好景色。

◎搶攻春節商機 早鳥旅遊省萬元

春節將至，不少民眾計畫出國跨年，2020年春節買氣較今年成長三成，前三大熱門景點為東京、大阪、曼谷。票價部分，大阪機票略漲1500元，而日本二線城市福岡、名古屋則約便宜1500元至3000元；曼谷便宜2500元，均是春節旅行好選擇。若要至東北亞、東南亞的旅客，建議可在除夕前2到3天出發，最多可省8000元票價。

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(中時電子報)