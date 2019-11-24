第56屆金馬獎得獎名單23日晚上出爐，台中市政府新聞局所補助的多部電影得獎，包括今年票房破億的國片《返校》強勢奪下最佳新導演等5項大獎；《灼人秘密》獲最佳音效、《我的靈魂是愛做的》張詩盈獲最佳女配角。新聞局表示，與有榮焉，持續打造友善拍片環境，讓補助電影成為金馬常勝軍。

新聞局表示，台中以「發展影視產業重鎮」為政策目標，每年編列預算補助影視業者來台中拍片，並與台中市影視發展基金會合作，提供影視劇組各項協拍服務及行政協助。

今年由台中市政府新建，中影八德公司營運的「中台灣影視基地」開幕營運，提供奧斯卡金獎導演李安拍攝《少年PI的奇幻漂流》所使用的造浪池、深水池和全台最大攝影棚等設施及專業服務，盼吸引更多國內外優秀劇組來台中拍片，讓「台中製造」在國內外競賽大放異彩。

台灣首部國產遊戲改編的電影《返校》橫掃本屆金馬5大獎，包含最佳新導演、最佳視覺效果、最佳改編劇本、最佳美術設計、最佳原創電影歌曲，該片由新聞局補助拍片取景、台中市影視發展基金會投資補助，上映以來票房衝破2.5億元，佳評如潮。

獲最佳音效的作品，則是緬甸華裔導演趙德胤執導的《灼人秘密》，由新聞局補助拍片的第一桶金，該片在台中后里、清水國小等地取景，曾入圍今年法國坎城影展「一種注目」單元，獲國內外獎項肯定。

《我的靈魂是愛做的》張詩盈奪下最佳女配角，張詩盈在劇中扮演丈夫外遇的妻子，劇中不但要照顧丈夫，還要面對丈夫是同志的事實，精彩詮釋一位妻子內心的衝突與掙扎，劇中大量出現的學校場景，正是台中市青年高中，片中的醫院場景在台中梧棲童綜合醫院拍攝，本片將於12月6日全台上映，邀請影迷們一起進戲院支持。

新聞局長黃國瑋表示，金馬獎是對所有幕後工作人員的最大鼓舞，此次入圍最佳新演員獎的作品《大餓》由新聞局補助拍攝，最終雖未獲獎，也順利摘下2019國際影評人費比西獎，值得肯定。

(中時 )