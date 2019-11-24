網友怒轟「每次選舉都來這一套，除了抹黑抹紅外，真不知現今蔡還有什麼治國本能可讓人民懷念」。(擷取自韓國瑜臉書)

一名自稱大陸共諜的陸籍男子王立強透過澳洲媒體爆料，大陸提供金援影響台灣選舉，國民黨總統參選人韓國瑜昨嚴正澄清，若去年高雄市長選舉有拿共產黨一塊錢，他辭去高雄市長，今年總統大選若有拿一塊錢，立刻退出總統選舉。韓今天在臉書再度重申「如果我有拿中共一塊錢，立刻退出總統大選」，網友也怒轟「每次選舉都來這一套，除了抹黑抹紅外，真不知現今蔡還有什麼治國本能可讓人民懷念」。

韓國瑜昨指出，2018年縣市長選舉時，國安局、調查局也宣稱，有境外勢力介入台灣縣市長選舉，但到現在過了一年多還沒有抓到，不是能力太差，抓不到人，就是心態有問題，故意製造「狼來了」的假象。他也表示，現在距離投票只剩不到50天，又突然冒出共諜，說韓國瑜拿錢，根本是讓大家去想韓國瑜是黑道、是菜蟲，喝酒玩女人，炒房地產，現在又要拿共產黨的錢，「這叫第2顆核彈，上禮拜爆發第1顆核彈，今天爆發第2個核彈，不停的抹黑、抹紅、抹黃」。

韓國瑜強調，如果去年有拿中共的一塊錢選市長，馬上辭掉高雄市長，若今年有拿中共一塊錢選總統，就立刻退出總統選舉。

韓國瑜稍早在臉書發文表示，他住過哪裡的調查告一段落了嗎？抹黑之後接著抹紅了。他也再次重申「如果我有拿中共一塊錢，立刻退出總統大選」。他並標註漏洞百出疑點重重的栽贓、、這次不是塞一棟房子給我、7000億還是沒有匯回來、愛台灣不是民進黨的專利四句話。

網友則紛紛不滿表示「每次選舉都來這一套，除了抹黑抹紅外，真不知現今蔡還有什麼治國本能可讓人民懷念」、「為掩飾執政不力，就只能嘴別人紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫，理她做什麼？」、「蔡英文整天操作亡國感，其實會讓中華民國亡國的就是民進黨」、「不抹黑抹紅就不會選舉了」、「離選舉不到50天了！民進黨上至下都一直狂灑幣，執政三年多了！為什麼之前不做，到現在才灑幣補救，告訴你們民進黨已經來不及了」、「只能怪韓總一生清白，就容易被抹上各種顏色」。但也有網友認為「你的話不能信了」、「才這樣你就受不了？後面只會多不會少」、「不支持綠也絕不支持藍」、「你不值得相信」。

(中時電子報)