農委會農糧署北區分署本周六日在台北希望廣場農夫市集舉辦「農廚的青料理」活動，輔導北區五縣市青年農民聯誼會，以在地特色食材發揮巧思進行小吃競賽，消費者可至美食區攤位享用青農料理在地當令食材特色小吃，也能在展售區攤位購買到這些小吃選用有機友善或產銷履歷驗證農產品的食材。

農糧署北區分署表示，本次料理活動以縣市青年農民聯誼會為單位，使用自己栽種的農產品食材，發揮創意設計出令人垂涎的季節限定小吃。如台北市青農以木柵鐵觀音茶葉香煎「鐵觀音蘿蔔糕」、新北市青農使用貢寮區產銷履歷貢寮鮑、石碇靈芝及金山放山雞燉煮「靈芝九孔雞湯」等，青農們打算顛覆消費者對傳統農夫的想像。

為讓消費者也能選購青農產品，現場青農們也展售自己生產的農特產品，有時令新北三芝產銷履歷蘿蔔、桃園中壢有機丹蔘、大溪有機蔬菜、楊梅有機米、新竹寶山產銷履歷柑桔、苗栗三義有機米等生鮮農產品，更有優質加工品包括台北木柵鐵觀音茶、新北三峽龍眼蜂蜜、蜂王乳、桃園大溪米星星米製品、新竹柿餅、柑桔果醬，苗栗獅潭苦茶油等。

北區分署副分署長林美華表示，為增添創意料理活動趣味性與推廣有機友善食農教育，23至24日凡在有機專區與青農專區購物滿200元，即可獲贈五縣市美食折價券乙張，現場另有創意小吃票選活動，有機會在周日下午抽中當季農特產好禮，歡迎民眾共襄盛舉。

(中時 )