針對澳洲媒體有關中國間諜相關報導，國安局上午表示，有關澳洲媒體報導中國間諜所提及事項，已協請國際合作友方及統合國安單位持續掌握。國安局還說，鑒於本案細節部分尚待進一步查證瞭解，籲請社會大眾在事件未明確前，不宜妄加揣測、造成社會紛擾。

事實上，昨天外媒報導所謂的共諜案後，情治圈即議論紛紛，不管是現役或退役的，均對案情有所質疑，認為從情報專業角度來說，王立強不可能是專業情報員，唯大家也注意到國安局並未公開發新聞稿回應，一種說法認為是綠軍形同撿到槍，喜出望外，從蔡英文總統到副總統候選人賴清德都在公開場合回應共諜案，國安局只能配合沈默。另一種說法是，情治單位在第一時間在情報專業上已判斷王的說法是假的，因而選擇沈默，未發新聞稿配合，隨著綠營支持者起鬨。

另國安局新聞稿呼籲外界不宜妄加揣測，事實上，昨天一天，綠營支持者喜出望外，已在網路瘋傳相關訊息，揣測一整天了。

此外，國安局新聞稿說，在本次選舉前，已統合協調各情治單位，組成專案小組，長期針對境外勢力介選及國內賄選、賭盤、爭議訊息、不法資金等違法情事，持續掌握。基於我國為民主法治國家，應秉持依法行政原則，對於違法之情資，即時彙送權責機關及檢調單位依法取證，並持續與國際合作友方查證；由於涉及國際合作事務及偵查不公開原則，偵查單位對於所獲事證，不宜對外公布，惟在查證後，若確有相關不法情事，定將依法嚴辦。

(中時 )