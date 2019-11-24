外媒23日鋪天蓋地報導自稱共諜者王立強介入台灣選舉及香港反送中運動，但23日深夜海公安局指出王是一名在逃詐騙犯後，案情大逆轉。此案在大陸輿論場也引起熱烈討論，24日在大陸網上熱傳的一篇微信公眾號文章指出，這是西方反華媒體、香港反對派媒體以及民進黨喉舌的一場「輿論狂歡」，上演了一場「詐騙犯騙出國際範兒」的大戲，並指蔡英文總統沒做足功課就附和，是「騙子遇到騙子」。

24日一篇微信文章「當騙子遇到騙子 到底誰騙誰」在大陸網上熱傳，發出不久就累積數萬點閱。該文指出，所謂投誠共諜介選新聞一出，引爆輿論場，除了澳洲本地媒體，各家西方主流媒體也跟進熱炒，香港反對派媒體也跟著搖旗吶喊，蔡英文也迫不及待跳出來呼應稱，「中國要影響臺灣這次大選的意圖是非常明顯的，我們每一次的選舉都看到有中國介入的影子，而且越來越明顯、越來越清楚。」

該文形容：「這則新聞跨越了千山萬水，連接了三個輿論場。西方反華媒體、香港黃媒、民進黨喉舌，像是商量好一樣，上演了一場輿論狂歡！」

然而在23日深夜上海公安局的一紙情況通報出來後，指出王立強是個在逃詐騙犯，可謂打臉眾媒體。該文稱，事實既好笑又耐人尋味，因為王立強雖然才26歲，但已是詐騙這行的老手，2016年被判刑一年三個月，今年二月又幹了一票大的，騙了460多萬元人民幣。

文章分析，王立強是自知將要東窗事發，因此上演三十六計走為上策，逃到香港再現身澳洲。

該文指出，根據王立強所編造的間諜經歷，正常人都能看出來，原來是蔡英文拿王立強做文章，抹黑韓國瑜，為自己拉選票，而王立強只有把自己炒熱，才有利用價值，雙方可謂一拍即合，「不知是澳媒有意配合還是『無心插柳』，兩者非常默契地上演了一出“詐騙犯騙出國際範兒”的大戲！」

文章分析，蔡英文一貫與港獨勾連，在香港反修例運動企圖與港獨合流對抗大陸！而選擇在香港區議會選舉前一天拋出這一「重磅新聞」，可謂一箭雙雕！既能為自己大選造勢，又能夠抹黑大陸為香港反對派爭奪民意。

文章稱，蔡英文沒有做足功課，「這位一貫擅長欺騙民眾、裹挾民意的政治騙子，這次找到了一個刑事詐騙犯，真是當騙子遇到了騙子，到底誰騙誰呢？」

(旺報 )