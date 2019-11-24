第一三岸巡隊在富山保育區查獲違規採捕魚貝類。（第一三岸巡隊提供／莊哲權台東傳真）

海巡署東部分署第一三岸巡隊昨天晚間11時接獲民眾通報，富山漁業資源保育區內有疑似違規採捕情形，海巡人員抵達後當場查獲來自新店的黃姓民眾，及烏魚、鯛魚、硨磲貝等魚獲，依違反漁業法等相關規範函送台東縣政府裁處。

第一三岸巡隊表示，第二機動巡邏站於昨晚間約11時接獲保育區管理員通報，於富山漁業資源保育區安天宮前方海域疑似有民眾違規撈網採捕，立即前往該地查處。

海巡人員抵達現場發現黃姓民眾持有撈網及水桶，內有死、活體參雜之漁獲，並坦承桶內漁獲計烏魚12尾、鯛魚8尾、蠑螺10顆、螃蟹6隻、硨磲貝1顆及海膽石鱉12顆等確於保育區內捕獲。

黃嫌供稱，自己為外來客，不清楚此地為保育區才會在這邊放網捕魚，後續處置將捕撈漁獲全數放回富山保育區內海域，將依違反漁業法等相關規範函送台東縣政府裁處，以維護海洋漁業資源保育。

海巡署第一三岸巡隊表示，富山漁業資源保育區為台東縣政府公告之保育禁漁區，民眾不得以任何方式採補水產動植物，違者將依漁業法相關規定裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，民眾切勿於此處違規採捕水產動植物，以免觸法。

(中時 )