愛看漫畫的孩子不會變壞，還能更有創造力！文化部主辦「金漫十年特展」，自即日起至12月15日止在台灣漫畫基地展開金漫獎十年成長回顧。本次展覽展出歷年得獎作品、終身成就與特別貢獻獎得主、國際交流及跨域應用成果等，展覽期間同時舉辦多場講座，內容精彩豐富，現場打卡分享可獲得紀念徽章1枚，歡迎共襄盛舉。

金漫獎為台灣漫畫界最高榮譽！本次特以十周年為主題策展，規劃多元豐富展區，包含「金漫十年漫畫家簽繪牆」、「金漫十年大事記」、「金漫十年得獎作品封面展」、「年度大獎主題展」、「得獎作品閱覽區」、「台灣漫畫外譯本閱覽區」、「金漫獎國際交流活動」、「跨域應用展示區」、「終身成就與特別貢獻獎得主」、「互動區」與「打卡區」。

「終身成就與特別貢獻獎得主」區。（圖取自文化部官網）

「金漫十年漫畫家簽繪牆」展示多位漫畫創作者別出心裁的簽繪版；「金漫十年大事記」呈現金漫獎沿革，「得獎作品閱覽區」則展出十年來的得獎作品；「台灣漫畫外譯本閱覽區」更蒐羅獲得國外出版社青睞，授權成功出版的各種台漫外語版本，相當難得一見。

「跨域應用展示區」共有五部漫畫跨界成果展出，包括《諸葛四郎》改編舞台劇與動畫、《龍泉俠大戰迷霧人》浮空投影展出、《北城百畫帖》的桌遊、《神之鄉》改編戲劇、《霹靂英雄戰紀》則由布袋戲改編為漫畫等，豐富的內容與精美的展覽製作，讓每個展區都值得細細探究。

展覽期間辦理3場特展講座，邀請漫畫界及相關產業代表分享，讓民眾有近距離接觸創作者的機會，一同探訪創作背後的秘密。其中第一場「我們的少女時代」已在11月16日(六)舉辦，由游素蘭及星期一回收日兩位兩代少女漫畫家展開對談，接續11月23日(六)、11月30日(六)下午2時，「致．童年」則有動畫界、戲劇界代表與大家聊聊《諸葛四郎》作品及動畫技術應用，以及最後一場「掌中戲化身格中畫」邀請《霹靂英雄戰紀》作者們分享布袋戲跨界紙上漫畫的故事。

(中時電子報)