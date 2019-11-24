Game on the line. AD and Bron did their thing. #LakersWin



(📺: @SpectrumSN ) pic.twitter.com/q1QCTevWU0 — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 24, 2019

就算因為飯店外面太吵無法好好休息，「小皇帝」詹姆斯24日仍然交出30分、6籃板及4助攻的亮眼表現，加上灰熊最後一擊傳球出界，湖人有驚無險以109比108氣走地主灰熊，搶得7連勝，目前仍以14勝2敗獨占西區龍頭地位。

也許受到連兩天客場作戰影響，湖人上半場打得相當疲軟，僅剩詹姆斯、安東尼戴維斯苦撐，更守不住灰熊凶猛三分攻勢，竟然一度處於15分大幅落後，打完上半場，更以55比63落後灰熊，沒想到第3節一開始，場上局勢頓時扭轉。

因為上半場得分掛蛋的波普，竟然連進兩顆三分球，丹尼格林也補上1顆，帶起湖人一波11比2超前攻勢，也讓湖人本季只要波普得分就贏球的「波普魔咒」，看來又要延續了，沒想到年輕的灰熊就是不肯認輸，隨即重新搶回領先優勢。

原本打到最後關頭，湖人還落後5分，卻靠安東尼戴維斯三分球帶起9比0，打到讀秒階段反以109比105超前，不過灰熊馬上追回3分，詹姆斯最後6.6秒三分出手沒進，僅留1.3秒給灰熊執行最後一擊，比賽也在傳球出界當中結束。

除了詹姆斯、安東尼戴維斯兩大球星稱職發揮，隆多也替補貢獻14分、6助攻與5籃板，波普12分，霍華10分、9籃板，湖人接下來還要進行兩場客場，分別在26日迎戰馬刺、28日遭遇鵜鶘，最後才在30日重回主場對上巫師。

(中時電子報)