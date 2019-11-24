國民黨台南市立委參選人洪秀柱（左一）與超跑車友親切合影。（摘自洪秀柱臉書／洪榮志台南傳真）

國民黨台南市立委參選人洪秀柱扮演「超跑女郎」與帥氣的跑車合影。（摘自洪秀柱臉書／洪榮志台南傳真）

台86線與182線是超跑、重機車友心目中的巡航天堂，國民黨台南市立委參選人洪秀柱，近日被一群超跑車友「攔路合照」，並建議她發展南關線的超跑、重車經濟。洪秀柱表示，曾多次在地方座談時，聽到基層提及此事，如今連外縣市的駕駛也都感同身受，因此她特別提出讓「台86線與182線景點串成雙線旅遊廊道，開發觀光財」的競選政見。

洪秀柱指出，日前結束歸仁拜會行程後，搭著小粉紅宣傳車在歸仁繞大街，忽然被一群超級跑車攔車。原先她還擔心是不是因為宣傳車慢得像烏龜爬，正準備接受抗議時，想不到原來是幾位從外縣市來參加活動的超跑車主，看到她的宣傳車，想要來個「攔路合照」。

洪秀柱說，其中一位車友告訴她，其實南關線很適合發展超跑、重車經濟；尤其龍崎一帶本來就有很多重機車隊在跑山巡航，加上南關線4個區也都各有特色廟宇，觀光潛力不容小覷。但因聯外道路不暢通，在地經濟的組織力也不夠，所以無法凝聚規模，創造出經濟效益。

洪秀柱認為，此類問題她已多次在地方座談時，聽到基層民眾提及過，如今連外縣市的車友也都感同身受，因此她決定提出讓「台86線與182線景點串成雙線旅遊廊道，開發觀光財」的競選政見。

洪秀柱還強調，龍崎的「竹金」產業、關廟的鳳梨、歸仁的釋迦等農特產品，如何搭配建構農特產特色商圈，真正讓觀光客「進得來」、地方產品「賣得出去」，讓南關線「發大財」，也是她要努力的目標。

不過，洪秀柱也再三叮嚀超跑車友們千萬不要超速，一定要遵守交通規則，注意自己與行人的安全，還不免俗地扮演一下「超跑女郎」，好好感受一下超跑的霸氣與驚豔。

(中時 )