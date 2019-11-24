台中市烏日區登寺巷平交道日前發生自小客遭火車撞擊，經內政部警政署鐵路警察局調閱監視器畫面，證實該路段號誌異常，並非小客車擅闖平交道，差點造成台中市消防局救護志工生命危險。市府24日表示，站在保護市民的立場，希望交通部台鐵局全面檢視平交道設備，負責相關醫療及損失費用，別讓憾事重演。

市府指出，一名台中市消防局救護志工日前駕駛小客車，行經登寺巷平交道，柵欄升起後才穿越平交道，卻遭一輛自強號列車撞擊，自小客車毀損，駕駛多處擦傷送醫。

對此，台鐵今日承認錯誤，市府要求台鐵局加速修繕該處平交道設備，並保全監視錄影畫面，交付鐵路警察局全力偵辦，務必負責相關醫療及損失費用。

由於台中有多處簡易平交道路口，站在保護民眾的立場，市府要求台鐵局立即全面清查平交道號誌運作情況，若有故障務必立即派遣維修人員加速檢修，保障用路人安全。

(中時 )