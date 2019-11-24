外媒報導，一名自稱在香港、台灣及澳洲涉及間諜行動的中國叛逃者王立強，接露如何操縱台灣選舉。上海公安局昨晚發聲明表示，王男是逃亡的詐欺犯。對此，民進黨立法院黨團書記長李俊俋表示，王立強講的是不是事實要多方查證，目前移民署清查，沒有王男稱5月用韓國護照來台這件事；至於中國介入台灣選舉部分，美國國務院都有報告，呼籲國民黨不要隨著中共起舞。

李俊俋表示，很多事情需要多方查證，接下來希望跟澳洲聯絡，設法取得相關資料，更了解相關狀況，即便中共聲稱王男是詐欺犯逃亡，陸方要怎麼說是它的事，我們該查證就查證，初步調查，自稱來台介入選舉的中國間諜沒進到台灣。

李俊俋說，中共間諜介入台灣選舉案，沒有誰撿到槍的問題，反而是國民黨應該要說明，為什麼美國國務院稱中國有介入台灣選舉，國民黨卻跟大陸國台辦口徑一致說沒有，如何證明中國沒介入台灣選舉。

李俊俋認為，中國有沒有用假訊息、媒體介入選舉，美國國務院報告都有，難道國台辦怎麼說國民黨就跟著講，一切還是要依據事實，該怎麼處理就處理，立場很簡單。

(中時 )