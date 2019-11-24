看漫畫回憶美好年代！今年8月，由出生成長於雲林斗六的漫畫家阮光民原創漫畫改編而成的偶像劇《用九柑仔店》登上了電視及網路頻道，少了都市的霓虹光彩，取而代之的是懷舊的溫暖色調，是漫畫跨域影視的成功案例。為讓更多民眾了解台灣漫畫作品及作家創作歷程，由文化部委託斗六市立繪本圖書館所舉辦的《用九柑仔店》原畫展即日起至12月15日展出，民眾可在展覽現場品味阮光民作品中反映台灣社會樣貌、風土人情的特色。

成年之前的阮光民是在斗六嘉東里的田庄度過，從小在阿公的柑仔店長大，代表作《用九柑仔店》正是以自家的雜貨店為源頭，講述一個回鄉的年輕人如何為不合時宜的老柑仔店找出生存之道，並重新領會簡單樸實的快樂和成長承擔的人生課題。《用九柑仔店》電視劇及漫畫目前均已完結，本次原畫展精選20幅精彩作品，讓觀眾能近距離欣賞阮光民精湛的畫作技巧、細膩的風格與畫中豐富的情節，引領讀者與書迷親身感受畫作的感動與魅力。

《用九柑仔店》原畫展現場展示。（圖取自文化部官網）

阮光民的漫畫作品除了《用九柑仔店》外，《東華春理髮廳》也曾被改編為影視作品，引起觀眾熱烈迴響，除了得到台灣金漫獎等各大漫畫獎項的肯定，更多次受邀赴國際各大漫畫展交流。此次在文化部及斗六市立繪本圖書館的合作下促成《用九柑仔店》於作者、故事的原鄉展出，更是別具意義。

(中時電子報)