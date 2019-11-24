108學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組預賽今天進入最後一天，三個分組共6支隊伍角逐最後3張前進高雄12強複賽的門票，首場比賽治平高中93比87擊敗三民家商，確定晉級下一階段，高雄地主三民則確定淘汰。

三民開賽首節打完取得12分領先，不過第2節治平高中透過嚴密的防守降低三民投籃命中率，加上進攻端也屢屢斬獲分數，上半場結束治平反而以6分領先，第3節治平持續穩住並擴大領先差距。

賽後治平教頭吳建龍表示，很感動球員這幾場球可以這樣拚搏，能夠克服第1節落後逆轉，主要還是在有打出屬於治平的球風，最後在逆境中生存下來，連兩年驚險晉級到12強，「我們透過資格賽和預賽這兩階段學會何謂團結，接下來對手越來越強，只能更加努力面對挑戰。」

治平高中後衛范筱林此役飆進6記三分球，獨拿24分、7籃板、7助攻，隊友黃冠儒贊助19分；三民家商蒲國倫、張少桀各21分，可惜學校就在12強複賽舉辦場地高雄巨蛋隔壁的三民，已經連續3年無緣複賽，在男子組複賽地點轉到高雄巨蛋後至今仍未晉級過12強。

(中時電子報)