「第一名模」林志玲情路開花結果，本月17日帶著另一半AKIRA回台南老家舉辦婚禮，不但現場被關心民眾擠得水洩不通，外界也高度關注此事，開稱猶如皇室般的「世紀婚禮」等級，然其實志玲姊姊僅席開12桌，走至親好友同婚的溫馨規模，蔡康永、小S、邱瓈寬等都是座上賓，而事隔1星期，竟有圈內大咖吐苦水，那就是天王劉德華，直接在節目上公開抱怨沒收到喜帖，忍不住直接打電話給林志玲討說法。

林志玲跟AKIRA舉辦婚宴已經過了1星期，然婚禮的種種細節，至今仍是熱議話題，而天王劉德華也來推了一把，過去他跟林志玲合作過電影《天機：富春山居圖》，也曾在金馬獎上互動，交情不錯，而劉德華最近上對岸的節目，談到昔日夥伴的婚禮，忍不住公開抱怨沒收到帖子，覺得相當失望，甚至說：「如今的志玲變了，十分的小氣」。

其實林志玲婚禮雖然受到外界高度矚目，媒體還現場連線無時差報導，但實際上宴客不過開12桌，依女神在圈內的好人緣，勢必很多好交情的朋友都沒能受到邀請，劉德華就是其一，為此，天王在節目上加碼爆料，表示有打電話跟林志玲討個說法，結果直接被拒絕，女神笑答如果劉德華來了，大家都在關注天王，「誰會注意到她！」，對話逗樂一票觀眾，也看出兩人好交情不受影響。

(中時電子報)