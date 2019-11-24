民進黨第10選區立委吳琪銘昨晚舉辦三峽競選總部成立音樂會，交通部長林佳龍、前行政院長游錫堃及多位地方民代到場力挺，現場號稱湧入約5000名支持者。但韓粉混進去拿吃的，秀出空蕩蕩的空拍照，笑說「飯吃民進黨，票投韓國瑜。」其他人留言說這就是謝龍介說的「草船借箭。」
綠委吳琪銘昨晚舉辦三峽競選總部成立音樂會，游錫堃致詞表示，目前台美關係40年來最好，蔡英文是美國政府裡面，最信任的台灣人物，蔡政府外交政策可說是100分，「再給蔡政府一屆，台灣的國際地位必能翻轉。」現場據稱有5000名支持者。
但韓粉在「韓國瑜後援會」秀出多張圖，包含空拍照，以及餐點照、遊覽車照等。除了有小綠旗外還有小夜燈、油飯、羹湯、礦泉水。他笑稱「飯吃民進黨，票投韓國瑜。」並標註「覺得開心。」
其他人留言「双主菜哩，福利降級？」、「呵呵~這種菜飯難怪没人 !」、「有遊覽車，人很多哦」、「那麼好的事，沒揪團😁」、「坐中間後面的應該都是去吃喝的」、「妖壽人那會這麼多」、「草船借箭~哈哈~」、「韓粉去掃便當帶到藍場吃，孔明借箭啊」、「沒雙主菜，輸阿邁了...有點空虛」、「怎麼這麼多空椅 是不是不可靠的年輕人又沒去了」。
(中時電子報)
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