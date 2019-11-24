一名自稱中共間諜的男子王立強接受澳洲媒體專訪爆料他在去年2018大選提供大量資金給國民黨候選人跟組建網軍、買通媒體。國民黨主席吳敦義今天在臉書上質疑，難道只要是反對黨、只要不挺政府的媒體，只要有人說是共諜，就會被以共諜罪偵辦嗎？這樣台灣哪裡還有民主自由？

吳敦義強調，國民黨所提名的人選，經過公平公正公開的制度，絕對都是愛國、愛黨、愛護國家、尊重民眾。昨天媒體報導的共諜，今天卻被證實是詐騙犯，僅憑一面之辭汙衊本黨參選人，甚至連應有新聞自由的媒體都被調查，這不是民主法治社會的正常現象。

吳敦義表示，如果選舉有中共勢力的介入，包括他在內，相信全國百姓都無法接受。國安單位真的掌握了嗎？呼籲執政黨，要查就一追到底，查出真憑實據，該辦就辦，不要隨著媒體的烏龍爆料起舞，搞得人人風聲鶴唳。「共諜」本身從應該認真偵辦的秘密調查，變成選舉造勢的工具，這完全是偏離正軌了。

(中時 )