杜鵑花海有有小船、美味爆米花香噴噴！新北市政府推動稼日蒔光計畫23在金山登場，活動除有互動音樂會、爆米香及手作樂器聲音體驗外，現場還以各色花海布置一艘別緻的花船供民眾拍照打卡，同時與朱銘美術館合作推出彩繪AR體驗，利用科技將「農業」與「藝術」跨界結合，共同行銷美麗新北！

民眾開心參與DIY爆米香活動。（圖取自新北市景觀處官網）

活動先是由中角國小太鼓隊、金山國小舞蹈社的小朋友為大家帶來活力熱情的演出。再由新北市傑出演藝團隊「紘采樂集」，以大地為舞台，自然風光為背景，展演精彩的擊樂。尤其舞台以簡單的竹構搭建，設計為穿透式，讓稻田與不遠處的層層山巒直接呈現在觀眾朋友眼前，表演者與大自然融為一體，視覺、聽覺都讓人耳目一新。

各界嘉賓也起啟動爆米香機，用「爆」響米香的聲響宣告活動正式開始。熱騰騰的爆米香是以友善耕作方式種植出的優質彩田米製作，副市長品嚐米香最原始的味道後讚不絕口，分送給台下民眾一起同享。

新北市政府與朱銘美術館合作推出彩繪AR體驗。（圖取自新北市景觀處官網）

新北市副市長吳明機表示，像金山、萬里種植杜鵑花卉產值逾1億元，供應全台道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗8成，全台第一，市府團隊輔導花農產銷合作，在當地廣植杜鵑花，落實「萬金杜鵑鄉」美名。而除了輔導發展還有行銷推廣，這次活動特別與享譽國際的朱銘美術館合作，推出期間限定的彩繪AR體驗，做為「農業」與「藝術」合作的一個起點，將來還會有更多的跨界計畫推出，希望打造結合在地，具有旅遊、美食、學習、藝術價值的農業樂活體驗，共同行銷新北市。

「新北稼日蒔光─稻響花鄉」活動自即日起到12月14日，期間每個周六(11/30、12/7、12/14)現場會有彩繪AR體驗可以參加，歡迎大家來金山泡溫泉、逛老街，還可以來這邊賞花、親近土地度過優閒假日光。

(中時電子報)