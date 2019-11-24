羽絨外套才穿10分鐘，背心上都是毛。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB )

最近溫度轉冷，許多人開始採買過冬的衣物。但美式賣場好市多的一款羽絨外套，卻被網友靠北，直說才穿10分鐘，整台車子裡面都是它的毛在飛，「粉(很)容易吸進鼻內，對身體有礙。」

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，她在好市多買了這件999元的粉色格紋羽絨外套，「怎麼穿不到10分鐘，內搭背心全是羽毛，在車子裡面穿，車內都是羽毛飛飛飛，很容易就吸進鼻子裡」，懷疑是品質問題，「請問有人買此款羽絨外套會漏毛嗎？」

對此，網友們紛紛留言，「跑出來的都是細小羽毛，應該是衣服材質差，內為羽絲(羽毛打碎成絲)吧！」、「有時真的不想嘴好市多的衣服」，還釣出以前買過的網友「以前買過,一樣,但沒退貨,直接回收」、「去年有購買，掉毛非常嚴重…比外面夜市購買的還要差，退貨了」、「其實這種衣服多少都會掉啦，如果太多就拿去退吧！省心」。

(中時電子報)