因應中國對台滲透、介入嚴重，民進黨團將於明天提出「反滲透法草案」，並召開記者會對外說明，將在29日立法院院會中提案逕付二讀。民進黨立院黨團書記長李俊俋今表示，時代力量提出的版本是統戰、滲透前要先登記，根本不可行，原則上不會採登記制，細節明天會正式公布說明。

李俊俋指出，中國介入台灣嚴重，透過民間，組織等地方滲透，因此民進黨團提出反滲透法修法草案，希望建立法治補漏洞。

面對時力立委質疑民進黨拖延相關法案修法，李俊俋說，我們從頭到尾就說過，這會期優先處理戰機跟總預算，總預算周二送交協商，戰機預算周五也通過，因此選在這時間點來發動，時力搞不清楚狀況，胡說八道。

李俊俋批評時力只會叫囂，不在乎明年度總預算跟戰機，況且反滲透法修法版本眾多，若是按照時力提出的版本，統戰及滲透要先登記可行嗎？不是叫囂就厲害，要真正討論問題，議程怎麼安排各政黨有各自主張跟考量。

李俊俋強調，反滲透法目標本會期前完成修法，如果國民黨過程中反對阻擋，將會動用表決來處理，盡快把法治漏洞補起來，不讓中共一再藉由假訊息、媒體分化台灣。v

(中時 )