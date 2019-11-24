同樣效力歐力士猛牛的木須Felipe是張奕的隊友，在今年冬盟代表日職紅隊來台參賽，談到張奕從棄打從投成為中華隊王牌，他表示張奕一開始控球不穩，不過是非常認真練習的選手，而12強的好表現讓他吃驚，比賽中的怒吼更是他平常不會有的動作。

年僅20歲的木須Felipe是巴西裔球員，為歐力士隊2017年育成第四指名，因擔任捕手而與張奕搭配，不過在他眼中的張奕，在剛轉投手時曾有一陣子無所適從，「剛開始他的控球不好，雖然球速很快但都投不準，不過他是非常認真練習的選手。」張奕在勤加練習之下，球質和球威都大幅提升。

張奕轉練投手後，於今年8月首次在一軍先發出賽拿下勝投，不過隨後又進入一段掙扎期，但張奕在12強的勇猛表現連木須Felipe都認為和賽季不一樣，尤其是面對危機時都用三振化解，比平常更投入與專注，「對戰韓國時，第一局解決危機後，他的怒吼讓我嚇了一跳，他平常沒有這個動作，很帥，代表他真的全心專注在比賽中。」

木須選手來台參加冬盟，加強打擊是他的第一課題，他目前除了捕手之外，內、外野都有練習，就是希望能增加出賽場次，盡快和張奕一樣成為支配下選手。

(中時電子報)