蔡英文總統提出0-6歲國家一起養的幼托政策，遭韓國瑜陣營表示是「拿香跟拜」？對此，蔡英文表示，0-6歲國家一起養的政策是現在國家正在做的照顧方案的持續擴大。現在整個計畫的進行就是在我們現階段打下來的基礎之上，持續在後階段來擴充，減輕年輕父母負擔。

蔡英文表示，執政三年多以來，我們把照顧0-6歲小孩的預算從兩百多億擴充到現在的六百億，未來我們也會依國家財政的能力，持續擴大。

她說，現在擴大的方案是希望在未來四年，可以把育兒津貼從現在的2500元增加到5000元。同時我們準公共化系統裡面的幼兒園增班跟費用，她也會持續的來增加班數、減少幼兒園父母的負擔。

此外，針對韓國瑜在「東山鴨頭」爭議說蔡英文不了解民意？蔡英文說：「這不是都已經澄清了嗎？」蔡還原過程表示，她去過東山也吃過東山的鴨頭，所以她那天在夜市裡面看到東山鴨頭覺得很有趣，就去問在場服務人員說你們跟台南的有什麼關係？

她說，主要是問這一些，吃吃夜市裡面的鴨頭跟東山的鴨頭味道有什麼不一樣？是一個這樣的過程。蔡英文也指出，「這樣一個簡單的過程，一個總統候選人在不經查證的情況下，道聽途說、信口轉述，其實是很不可取的，一個總統候選人講話其實要很謹慎」。

(中時 )