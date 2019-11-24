有聽過帶親人照片去旅遊，但肯定沒見過媽媽帶孩子遺照騎機車！最近網路上瘋傳一張詭異照片，媽媽帶著女兒遺照騎車，如此感人灑狗血的畫面，可讓日本人嚇壞了。原PO說，場景不知是在台灣或是中國大陸，台灣網友見照留言澄清，「台灣沒有這東西！」

一位日本網友在推特分享，一張無比詭異的照片，推文上面寫道，「不知是台灣或中國大陸，這是親子共用的『機車防寒雨衣』，但怎麼看都像帶著孩子的遺照在路上跑，這畫面讓人覺得好恐怖。」

圖片經PO出後轉貼分享，在網路引起熱議，日本網友留言「感覺好詭異」，也有人覺得「這樣穿，冬天應該很溫暖」。但台灣網友撇清，「台灣沒有這東西！」

事實上，這款親子共用的「機車防寒雨衣」在大陸淘寶網有售，價位約人民幣66.9元，折合台幣約335元。而網站上的產品圖出現小孩大頭照，其實是加工過的示意照。

對於這款雨衣，旅居大陸的網友說，「騎電瓶車也有弄這個，不然太冷了 零下15度不用這個會皮皮挫」、「冬天騎機車真的不會感覺凍」，普遍反應很實用。

(中時電子報)