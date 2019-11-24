星期五晚間9時許，台鐵自強號列車在平交道上撞爛一輛轎車，原以為是駕駛誤闖平交道釀禍，未料經過台鐵局調查，竟是平交道設備故障惹禍。台鐵局今天表示，已全面清查421個平交道系統電纜，對相關人員一定究責，至於當天延誤45分鐘以上的乘客，也確定可以獲得賠償。

台鐵局副局長杜微表示，經過昨天檢查，發現電纜有短路，造成平交道作用不正常，本來柵欄應該放下卻升起，以致車子開進來軌道造成事故，這點確定是台鐵責任；已要求全面清查421個平交道系統電纜的功能是否正常，有責任的相關人員，一定會究責。

至於晚點賠償部分，台鐵局表示，如果是歸責於外來因素，晚點賠償要超過120分鐘，但現在是平交道機件問題，歸責於台鐵，標準就是晚45分以上就須賠償。

根據台鐵局統計，符合晚點賠償條件的對號列車，共5列，影響2500人，確定全額退費；區間車有13列，影響2790人，憑當天車票可免費搭乘一次，持電子票證可拿票卡去車站解卡。

(中時 )