里長出身的國民黨第2選區立委參選人童小芸24日參加眷村美食比賽，獲民眾稱讚她是有傳統美德的良家婦女，這次出馬對抗連任12年的民進黨參選人陳亭妃，相當有勇氣，她每天清早與傍晚兩次站在大馬路口拜票，稱要一步一腳印，用土法煉鋼的方式爭取選民認同。

北區大道新城24日舉辦眷村美食比賽，來自12里的眷村居民參賽，各自拿出家傳美食PK，借比賽傳承眷村好滋味。童小芸出席活動，逐位向民眾握手拜票，獲得選民稱讚。

童小芸9月起受國民徵召，就展開路口拜票行動，每天早上向上班民眾問好，傍晚再站路口向下班民眾揮手，一天兩次，是台南市最早站路口拜票的立委參選人，2個多月來獲得民眾好評是「傳統美德的良家婦女」

「我就是來自基層，要用里長服務的精神經營每一個地方」初次選立委，對手卻是台南市3連霸的民進黨立委陳亭妃，童小芸扛著藍旗往前衝的精神，被選民稱讚有勇氣，最近向他打氣加油的民眾越來越多。

民進黨立委參選人陳亭妃24日化身「妃妃姐姐」，上午在安南區舉辦「親子活力派對」活動中，與民眾握手親切互動，向選民爭取支持。她稱擔任立委12年來，已為北區、安南區爭取超過百億的各項預算，未來會繼續幫助市民，落實基層服務。

(中時 )