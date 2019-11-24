國民黨新北市第十二選區參選人李永萍今天邀來國民黨不分區安全名單中的候選人吳怡玎，參加在汐止舉辦的第八場社區政見說明會。同時也與國民黨副總統候選人張善政視訊直播，形成一場「Google x 高盛」的高科技對談；另外，包括台北市議員王欣儀、新北市議員廖先翔等演講來賓，也與張善政暢談「國政配」要如何以數位科技及大數據來改善交通、教育、經濟，為人民帶來好生活。

李永萍表示，國民黨不分區安全名單其實有不少亮點人選，但因外界不熟悉被新聞忽略相當可惜，於是有了這個「國民黨不分區助講列車」企劃，第一站就是從她汐止社區政見說明會開始，請他們來暢談從政理念，如何用他們各領域的專業來為國會帶來新氣象，翻轉現狀。她接下來還有四場汐止政見會，會陸續有其它優質不分區立委候選人來站台助講。

今天登場的吳怡玎才剛滿40歲，曾任高盛集團副總裁，協助集團以大數據結合證券交易的發展工作，英國倫敦帝國學院統計學博士畢業，被網友指出是「非常嚴格難唸的學校，專業背景非常猛的候選人」。

吳怡玎說，她有許多年輕專業朋友其實都很想回台歸根工作，但台灣就業環境不佳，大家都苦無適合回台工作的機會。她因為實在很想為台灣做些什麼，就放棄國外高薪回台，並聽從父母的建議，以從政的方式貢獻專業，要為台灣的年青人翻轉現狀。

行程滿檔的副總統候選人張善政則以LINE視訊的方式跟李永萍等人臉書直播對談，為傳統的社區政見會帶來數位新元素。張善政擔任「施政滿意度最高」的行政院長前，曾任Google亞洲硬體總監，跟吳怡玎放棄國外高薪從政有異曲同工之處。

吳怡玎表示台灣應加速發展「數位經濟」，提高企業競爭力及利潤；王欣儀則表示台灣數位教育跟不上各國腳步；張善政回應在「國政配」的新政策裏，將會從小學就開始實施「程式教育」，提高孩子競爭力；並主張加強政府「Open data」政策，並修改個資法，來加速企業「數位經濟」的轉型升級。

李永萍及廖先翔則關心如何以「智慧交通」來改善汐止交通？ 張善政則以Google Map為例，現在雖已很方便，但提供它運算的資訊仍是不夠，「國政配」主張政府要加速發展「車聯網」及「物聯網」，佐以大數據分析，就能發展「智慧交通」，疏解塞車困境，這方面已準備了很好的方案。只要「國政配」能當選，以專業科技背景來導入政策，再與專業立委合作，就能在交通、教育、經濟改出改善升級，為人民帶來好生活。

(中時 )