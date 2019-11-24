太空人作弊疑雲還在調查中，基於「無罪推定」，太空人目前只是有嫌疑，卻沒什麼人幫他們說話，其他球團與媒體不是作壁上觀就是落井下石。這大概與太空人老闆克朗(Jim Crane)的態度有關，克朗對於這次的事件絕口不談，迴避所有記者提問，出入飯店還有持槍警衛寸步不離。《紐約郵報》嘲笑他說：「克朗絕對無法獲得任何同情。」

克朗目前有兩宗麻煩，第一樁是他開除助理總管陶曼(Brandon Taubman)的風波，再來就是球團高層指使球探利用攝影機偷對手暗號。大聯盟主席曼佛雷德(Rob Manfred)顯然有意孤立太空人，他表示聯盟集中徹查太空人，而且砲口就只對準他們，與其他球隊無關。媒體猜測如果太空人作弊屬實，大聯盟打算狠狠地殺一儆百，一方面威嚇其他想作弊的人，一方面安撫那些受害者。

今年損失比較慘重的是光芒，他們與太空人大戰5場(五戰三勝)被淘汰。光芒是例行賽觀眾最少的球隊，倘若他們晉級對上洋基，將可在票房大撈一筆，想像紐約球迷追到光芒主場所帶動的周邊消費，如今都成泡影。太空人究竟有無作弊，也無法彌補造成的傷害了。光芒總裁席爾曼(Matt Silverman)因此只是淡淡一笑：「我們輸了，我們沒作弊，事實就是這樣。」

(中時電子報)