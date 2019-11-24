劉姓女子因日前倒車先撞倒1輛機車後，接著如「保齡球」式碰撞另1輛機車及另輛BMW轎車，廖、吳姓機車車主到現場看見愛車倒地，且1輛機車波及百萬的BMW轎車車頭，大家不知道如何處理，向警方報案，警方到場處理，調閱監視器發現，肇事的劉姓女子要付全責，全案將劉女依違反道交條例告發。

市警三分局指出，陸續有民眾向警方報案，指稱自己的車輛在南區高工路391號前被撞，車主要前往開車時，發現兩輛機車均倒地，還壓到後方的自小客車，大家面面相覷，只能先向警方報案。

有目擊民眾向警方說，疑似有肇事小客車倒車撞倒其他車輛離去，警方接獲報案調閱監視器，很快掌握是劉姓女車主駕駛小客車，倒車準備駛離時撞到後方車輛，便請劉姓駕駛人到案說明。

劉女到案時稱自己當時在事故地點倒車，全然不知自己有撞上車輛，警方對比監視器畫面，從影像中清晰可見，劉姓駕駛在路旁倒車時，未注意後方機車的距離，導致擦撞上後方廖姓車主機車，撞倒後另一部機車也隨之傾倒，再撞擊至後方汽車。

市警三分局分隊長蔡興邦表示，交通事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，劉姓駕駛仍不得離開現場，該逃逸之行為將會依規定舉發。

(中時 )