由中天、中視獨家轉播的「2020愛．Sharing高雄夢時代跨年派對」女神級陣容來了！繼曾國城、王仁甫「兩大天王」主持消息曝光後，主辦單位24日宣布再添「流行教主」路嘉怡、「純愛天后」郭靜兩名女神級主持人，「性感女神」安心亞也將為高雄夢時代跨年獻唱，正緊鑼密鼓籌備跨年表演曲目，為觀眾帶來「Non-stop」勁歌熱舞，她拍胸脯保證現場一定High、造型肯定辣。

安心亞每年為跨年演出做足準備。（中天提供）

安心亞日前受邀為高雄「愛．Sharing」耶誕點燈活動擔任演出嘉賓，火辣造型嗨翻全場，經常台北、高雄兩頭跑的她透露，對高雄粉絲的熱情印象深刻，還有收到粉絲寫的手寫卡片，令她相當感動，今年再度受邀為高雄夢時代跨年獻唱，直喊與高雄有緣份。處女座的安心亞表示，每年跨年一定做足準備，從一個月前的前置作業，包括編曲、編舞及排舞，她一定全程參與，一天會花6小時以上時間排練。不只如此，她更為維持身材及體力，不管行程多滿、工作多晚，幾乎每天都會到健身房，花2、3小時跑步及重訓，也盡量不碰精緻澱粉，就為呈現最完美的演出。

將第四度主持高雄跨年的路嘉怡，直呼接到邀約時，興奮到睡不著覺，因為熱情的高雄是她最喜歡的港都，「如果沒有在高雄跨年，好像這個年就過得不完整，所以今年心情非常興奮！」她曾與曾國城搭擋主持高雄夢時代跨年，這次還加了王仁甫與郭靜，「是亦莊亦諧、能唱能跳的一個組合，我相信這樣的組合，會帶給大家耳目一新的感覺！」除了跨年主持的準備工作，路嘉怡透露，會與造型師討論不同於以往的造型服裝，讓大家眼睛為之一亮，同時也是「吃貨」的她，還俏皮許願說：「希望當天後台可以有一鍋我最愛吃的高雄牛老大火鍋！」

路嘉怡收到邀約興奮到睡不著。（中天提供）

有「療癒系美聲」之稱的郭靜，今年不只會在晚會上演唱，更首度以主持人的身分參與跨年，她說過去以歌手身分參加跨年，常常在趕場的過程中錯過倒數，「今年是第一次以主持人身分，全心投入台前幕後工作，一起完成一場，陪伴大家迎接新年度的晚會，覺得非常期待。」郭靜開心表示，聽到曾國城是主持搭擋時，心裡浮現的第一句話是「太棒了」，兩人曾一起主持節目，彼此非常熟悉，所以很有安全感，她以往擔任歌手，較專注演出內容和趕場安全，主持人則面臨各種台上、台下的突發狀況，兩者比較不同，會再向曾國城請教，了解有無特別需要注意的部分。

郭靜首度擔任跨年主持人。（中天提供）

「2020愛．Sharing高雄夢時代跨年派對」於12月31日高雄時代大道熱鬧登場，將由曾國城、王仁甫、路嘉怡、郭靜共同主持，演出豪華陣容包括蕭敬騰、丁噹、安心亞，完整演出名單接下來將陸續揭曉。「2020愛．Sharing高雄夢時代跨年派對」將由中天電視、中視全程實況轉播，更多即時資訊及內容敬請鎖定「中天綜藝攏底家」粉絲專頁。

(中時 )