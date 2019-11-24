民進黨立委參選人蔡沐霖與民進黨婦女部，昨（23日）晚間於競選總部二樓「和沐空間」舉辦「第26屆台灣國際女性影展」電影巡迴，除了參選人蔡沐霖以外，長期關心婦女議題的立委余宛如亦在此活動擔任與談人。

影展撥放電影為「倖存的女孩：娜迪雅‧穆拉德 Nadia Murad」，真實紀錄2018年諾貝爾和平獎得主娜迪雅‧穆拉德歷經伊斯蘭國（ISIS）種族滅絕及俘虜後倖存的經歷及心境。周末夜的電影饗宴座無虛席，也讓參與民眾於觀影後深刻感受到女性面對動亂政權時的處境及痛苦，進而體會民主、自由、人權的重要性。

擔任活動主持人的民進黨婦女部蔡宛芬主任說，面對「國家機器」，女性除了人身安全的恐懼，還有更大一層危機是性暴力。在近期香港抗爭中，警察刻意讓抗爭女性裸露，甚至性侵、墮胎。不只香港，抗爭中女性暴力在各國都有類似現象，本片就是女性面對國家機器性暴力的血淚控訴。

蔡沐霖在與談時表示，推動民主、自由、人權價值的過程會非常、非常孤獨，但如果這些價值是「我的信仰」，必須跟它站在一起。綜觀國際上的國家暴力，均建立於極權政權上。用選票維護台灣的民主法治，是我們目前最具體能保護台灣的方式。

(中時 )