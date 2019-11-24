今年度新北市紀錄片獎第二名的新生代導演蔡佳璇，昨天也出席徵件記者會分享參賽心得。（新北市新聞局提供／譚宇哲新北傳真）

2020新北市紀錄片獎23日於和平青鳥書店舉辦徵件起跑記者會，強調不限地域，不限題材，版權回歸導演，入選導演未來更有機會讓作品至海外國際影展交流、放映，邀請各路好手角逐總金額高達約420萬元的拍攝獎金。

新北市新聞局長蔣志薇、國家電影中心執行長王君琦及獲得今年度新北市紀錄片獎第二名的新生代導演蔡佳璇，皆出席記者會，分享新北市推廣紀錄片的成果及提案的心得。

新北市新聞局長蔣志薇表示，新北市紀錄片獎提供紀錄片工作者友善、開放的平台，許多曾獲得新北市紀錄片獎優選肯定的影片，在短片的階段拿到拍攝資金，經過導演持續地記錄，將影片發展成長片，甚至上院線放映，明年是新北市紀錄片獎第10年，目前已陸續接獲新加坡、法國巴黎等影展的邀約，歡迎大家踴躍參賽。

國家電影中心執行長王君琦表示，新北市是推廣台灣紀錄片到海外的重要夥伴，今年在泰國台灣紀錄片影展中，新北市及國影中心都提供影片放映並派代表出席，共同推廣台灣紀錄片，另外，國家電影中心預計在2021年進駐新北市新莊副都心，相信未來能有更多合作機會，一起為台灣影視產業努力。

今年度新北市紀錄片獎第二名的新生代導演蔡佳璇目前還是政治大學傳播學院碩士生，昨天也出席徵件記者會，分享心得，她說，新北市不僅提供1萬美元獎金，她也因此認識到專業資深的監製，協助釐清作品脈絡，獲獎對剛接觸紀錄片的新人來說，是一個很重要的肯定，讓她有繼續在紀錄片領域發展的動力。

「2020新北市紀錄片獎」徵件自即日起至2020年2月27日止，參賽者需準備提案企劃書、3分鐘以內企劃案影片片花及3分鐘以內導演影像作品精華等，通過公開提案的優選作品，每部將可獲1萬美元拍攝獎金；決審前3名，依名次各可再獲得新台幣10萬元、8萬元及6萬元獎金。詳細徵件辦法，請上新北市紀錄片系列活動官方部落格http://newtaipeicitydoc.pixnet.net/blog或臉書搜尋「感動，無所不在！」。

(中時 )