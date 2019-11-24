農委會今年積極拓展農產外銷，昨天再向穆斯林市場射出一箭，由財團法人商業發展研究院與馬來西亞高檔百貨商場Pavilion Kuala Lumpur（柏威年購物商場）合作，在今年11月23日至12月1日舉辦台灣蔬果暨清真食品節活動，盼能擴大我農產品外銷馬來西亞的商機。

農委會表示，我國去年農產品外銷金額達54.6億美元，面對全球崛起的穆斯林商機，透過辦理「台灣農水產品(含加工品)在穆斯林市場之商機調查暨推動計畫」，主動發掘海外商機需求及聯繫媒合買主，目前已甄選30餘家農民團體及農企業參與，透過計畫提供一站式服務，協助業者在原有訂單利基點上，能有效拓展新興市場及通路，擴增國際採購訂單。

據了解，結算至今年10月底止，透過計畫實質媒合接單金額已突破新臺幣4482萬元，成功開拓馬來西亞、印尼及阿聯酋等清真國家商機。

農委會指出，本次合作夥伴Mercato超級市場為GCH Retail Malaysia Sdn Bhd旗下品牌，以供應新鮮貨品及來自世界各地的精品馳名，所在的Pavilion Kuala Lumpur為馬來西亞知名商場，具有國際觀光客及當地消費者群聚效應。

這次所展示的台灣清真認證食品包括當季蔬果鳳梨釋迦、柑桔類、甜瓜等，並邀請馬國當地知名電視主廚Collin Edward Lim，選用台灣特有食材與馬來西亞道地口味製成特色上菜秀，供當地消費者品嘗，多元行銷台灣蔬果暨清真食品。

(中時 )