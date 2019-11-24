鹿港鎮長許志宏（左）與亞洲國際風箏聯合會會長鄭凱元（右）在開幕式活動中一起放風箏。（謝瓊雲攝）

天氣晴朗，鹿港小鎮的天空許多可愛的大型氣囊風箏，彷彿成為空中動物派對。（謝瓊雲攝）

天氣晴朗，鹿港小鎮的天空許多可愛的大型氣囊風箏，彷彿成為空中動物派對。（謝瓊雲攝）

第一屆鹿港風箏節24日在鹿港鎮立體育場熱鬧展開，邀請多組國內風箏好手在現場，放飛10層樓高的大型氣囊風箏、超過百米以上的串連風箏，及各式地景風箏，還有多場需要高超技巧的特技風箏飛行秀，讓民眾驚呼連連、看得目不轉睛。

開幕式活動由鹿港鎮長許志宏與來賓們一同放飛2樓高的小鹿氣囊風箏、春聯風箏，和喜從天降的糖果風箏，預祝大家都能福祿（鹿）雙全迎新春、吃甜甜過好年。

許志宏表示，今年是台灣小鎮漫遊年，一連拿下交通部觀光局經典小鎮、和台灣城鎮品牌獎金獎，鹿港除了是以藝文、古蹟和寺廟著名的觀光文化重鎮，每年冬季的東北季風，也十分適合放風箏；希望參與民眾皆能感受到風箏所帶來的魅力，在鹿港遊古都、嘗美食，放慢步調享受小鎮悠閒步調。

今年活動主題為「動物Fun風箏」，亞洲國際風箏聯合會帶來白鴿、瓢蟲、寶可夢等地景造型風箏，還有超炫的蜈蚣與章魚等多種動物造型風箏，在鹿港天空開啟一場動物嘉年華。

場邊還有首度舉辦的「逐鹿英雄-風箏製作競賽」，吸引6組參賽隊伍，從風箏的組裝、彩繪到放飛，都需要靠團隊合作才得以完成；來自彰化市的母女檔傅靜芳與林家羽、林家萁姊妹，以鹿港龍王祭為靈感，製作龍頭彩繪風箏，勇奪冠軍，獲得獎金一萬元。

參與活動女性民眾特別穿上旗袍來放風箏。（謝瓊雲攝）

風箏製作競賽由姐姐林家羽（右）、妹妹林家萁兩人與媽媽聯手彩繪的鹿港龍王祭龍頭彩繪風箏勇奪冠軍，獲得獎金一萬元。（謝瓊雲攝）

今年活動主題為「動物Fun風箏」，亞洲國際風箏聯合會帶來各式造型風箏，在鹿港天空開啟一場動物嘉年華。（謝瓊雲攝）

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