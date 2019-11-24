第一屆鹿港風箏節24日在鹿港鎮立體育場熱鬧展開，邀請多組國內風箏好手在現場，放飛10層樓高的大型氣囊風箏、超過百米以上的串連風箏，及各式地景風箏，還有多場需要高超技巧的特技風箏飛行秀，讓民眾驚呼連連、看得目不轉睛。
開幕式活動由鹿港鎮長許志宏與來賓們一同放飛2樓高的小鹿氣囊風箏、春聯風箏，和喜從天降的糖果風箏，預祝大家都能福祿（鹿）雙全迎新春、吃甜甜過好年。
許志宏表示，今年是台灣小鎮漫遊年，一連拿下交通部觀光局經典小鎮、和台灣城鎮品牌獎金獎，鹿港除了是以藝文、古蹟和寺廟著名的觀光文化重鎮，每年冬季的東北季風，也十分適合放風箏；希望參與民眾皆能感受到風箏所帶來的魅力，在鹿港遊古都、嘗美食，放慢步調享受小鎮悠閒步調。
今年活動主題為「動物Fun風箏」，亞洲國際風箏聯合會帶來白鴿、瓢蟲、寶可夢等地景造型風箏，還有超炫的蜈蚣與章魚等多種動物造型風箏，在鹿港天空開啟一場動物嘉年華。
場邊還有首度舉辦的「逐鹿英雄-風箏製作競賽」，吸引6組參賽隊伍，從風箏的組裝、彩繪到放飛，都需要靠團隊合作才得以完成；來自彰化市的母女檔傅靜芳與林家羽、林家萁姊妹，以鹿港龍王祭為靈感，製作龍頭彩繪風箏，勇奪冠軍，獲得獎金一萬元。
(中時 )
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