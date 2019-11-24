韓國瑜丶許淑華南投縣競選總部成立。（黃國峰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜， 24日在南投成立競選總部大會時表示，政治人物高高在上是大錯特錯，因為政府和政治人物一樣，都可以低低在校為老百姓打拚，讓貨出去丶人進來，大家發大財！

韓國瑜和立委許淑華、馬文君，南投縣競選聯合總部，上午在南投縣工商會展中心舉行成立大會，包括前縣長林源朗、縣長林明溱，縣議長何勝豐及議員，還有台南市議員謝龍介都共襄盛舉，現場1萬5000名熱情支持者。

許淑華致詞時，一時口渴，韓國瑜連忙轉傳1瓶礦泉水給她，許淑華立即表示，「感謝韓總統遞水給我，我們的總統就是這麼親民，對不對？

韓國瑜表示，政府和政治人物可以低低在下，幫農漁民找訂單，把觀光客帶進來，例如中華民國海外200個大使館，就可以把當地人帶到台灣觀光，這些都能做 ，但是為什麼不做，就是因為民進黨不用心！

韓國瑜表示，未來駐外大使館調動起來，就像一下子多了200個拳頭，都在海外衝刺，負責讓貨出去丶人進來，台灣農業丶漁業丶文創產業丶工業產品，一下子就多了200個外銷據點！為什麼不做就是觀念問題，因為民進黨執政，讓大家看到所謂的「高高在上」，貪汙腐敗，沒把心放在人民身上，所以，現在是挺民進黨的人，愈挺愈衰丶愈辛苦！

(中時 )