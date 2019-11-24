美妝老師Sam、蔡秋鳳、李新、廖慧珍及阿諾上衛視中文台《一袋女王》分享自己無心插柳遇到的意外結局，還有為證明自己最後仍一場空的人生經驗。Sam花60萬幫國外好友買股票，沒想到好久竟然消失不見，聯絡不上人的Sam在持有股票超過一年後，決定把股票賣掉，結果股票大漲外加上股利讓他意外賺了25萬。

Sam（左起）、阿諾、巴鈺、蔡秋鳳、曾國城、廖慧珍、李新（圖/衛視中文台）

李新則是收到沈世朋送的名貴名牌包，兩年後卻發現背帶的膠條竟然開始化掉，拿去專櫃問，對方說因為這是該包款的第一批貨，後來發現在東南亞國家可能因為天氣炎熱，都有這個情形，他們會回收包包並且讓李新挑選店內任何商品，而且專櫃小姐一查這個包的價值從8萬漲到10萬，讓李新意外一包換兩個新包回家。

阿諾卻是因為把小S當偶像，大學時加入國標校隊，在老師不看好的情況下，在苦練後竟然奪下全國大專盃第三名的佳績，讓老師直呼黑馬，為了證明自己，阿諾將目標更強的大賽，拼命練習讓體脂肪一度降到10左右，卻在苦練半年後某天洗完澡後意外滑倒，讓她當場摔裂了骨頭與拉傷了韌帶，也因此與大賽絕緣，讓她難過到從此不再跳舞。

(中時 )