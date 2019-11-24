娛樂百分百「凹嗚狼人殺」首場粉絲見面會門票於今日開放索取，250張門票一分鐘內全數搶光，造成粉絲哀嚎遍野，主持人羅志祥聽聞消息後感謝所有粉絲熱情參與：「凹嗚狼人殺」現在真的是全民運動了，謝謝你們的喜歡，讓我們更有動力繼續做下去！」，愷樂也驚喜的說：「真的超開心！謝謝大家那麼支持我們，見面會上我們一定會卯足全力讓粉絲玩得盡興！」。

此次見面會門票成功秒殺，系統還因為同時上線人數太多，造成作業緩慢，最後成功完成搶票，羅志祥也對粉絲喊話：「因為攝影棚場地大小有限，知道很多朋友想來現場支持，卻搶不到票的情況。真心希望未來有機會可以辦的更盛大，讓更多人親眼目睹我們都是玩真的！」

「凹嗚狼人殺」見面會也將於12月14日在八大電視舉辦，邱宇辰表示迫不及待與粉絲見面：「很可惜上次的見面會取消，不好意思讓你們久等了，終於有機會跟大家一起見面玩狼殺，我們到時候見！」。而見面會上活動規劃，除了狼人殺偶像輪番上陣獻唱熱門歌曲，同時也規劃進行一場「凹嗚狼人殺」正式比賽，黃偉晉興奮的說：「很期待現場玩給大家看，讓大家跟我們一起享受現場的氛圍。」

(中時 )