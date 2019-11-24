《TVBS戰情室 藍綠政策大論辯》，首周由趙少康主持，內容討論「國際經濟組織及經貿協議」以及「大陸惠台政策」。面臨現在的國際局勢，台商的動向牽動台灣經濟，趙少康認為，蔡政府確實頒佈了許多海外經商的輔導政策，但其實真正到海外拜訪這些台商就知道，「哪個地方有商機，台商就會往哪裡去」，政府不用指導台商該怎麼做生意，「這些人都比政府會做生意」，政府該做的，是幫台商打開連結世界市場的大門，走出去後，台商自然知道該怎麼做。

近日牽動全球經濟的《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)有了重大突破，美中貿易戰之下，各國積極簽訂貿易協定和關稅條約，保護自有市場和產業，但台灣卻受限於中國大陸的國際勢力，無法加入國際組織或簽署經貿協議。對此，泛藍陣營認為，過去的兩岸協議不夠到位，蔡英文政府上任至今，兩岸關係陷入困境，也遲遲無法突破，是最大的原因；泛綠陣營解釋，政府始終保持開放的態度希望與對岸坐下來談，但北京總是「已讀不回」。

首集邀請政大經濟系教授林祖嘉、國民黨不分區立委提名人鄭麗文、台大政治系教授左正東、台灣智庫諮詢委員董立文、民進黨立法委員張宏陸以及兩岸政策協會研究員張宇韶與談。

(中時 )