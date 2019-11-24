美國會2院上周相繼通過《香港人權與民主法案》及《香港保護法》2項法案展現挺港決心，此舉令北京相當感冒，大陸外交部長王毅昨（23）日對美嚴詞開炮，重批美國才是「全球最大不穩定因素」。

綜合路透社、大陸官媒新華社報導，大陸外交部長王毅23日在日本名古屋G20外長會議期間與荷蘭外交部長卜洛克（Stef Blok）舉行場邊會談，他在會議上將炮口對準美國，痛批華府「大搞單邊主義、保護主義，破壞多邊主義和多邊貿易體制」，儼然是「全球最大的不穩定因素」。

他說美國出於政治目的，動用國家機器打壓合法經營的大陸企業，同時扣上種種莫須有罪名，是徹頭徹尾的「霸淩」行為，抨擊一些美國政客在全世界到處「抹黑」大陸，卻沒有任何事實依據，失了大國風度，也損害自身信譽；更批美國以國內法粗暴干涉大陸內政，企圖破壞一國兩制及香港繁榮穩定，已經違反了《聯合國憲章》和國際關係基本準則。

美國眾議院20日相繼通過參議院版本的《香港人權與民主法案》及《香港保護法》，待美國總統川普簽署，法案就能成法生效，前者規範美國務院每年都須檢視香港的自治程度，確定香港仍符合特殊關稅待遇資格，後者則禁止美國向香港警方出口催淚彈、橡膠子彈等能鎮壓示威者的裝備。

香港反送中、反政府示威運動自6月來愈演愈烈，美國參、眾兩院火速通過2法案表達挺港決心，此舉激怒北京，上周涉外單位集體暴怒，包括大陸外交部發言人耿爽第一時間嚴正警告美國停止插手香港事務，引免引火焚身，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）也發表聲明，要美方立即停止危險的「玩火遊戲」，否則後果自負。

王毅昨天強調，大陸發展壯大是歷史必然，任何勢力都無法阻擋，美國如果繼續零和博弈是沒有出路的，「中美合作共贏」才是正途。

(中時電子報)