陳姓男子去年利用8歲男童周三提早放學機會，將男童拐往空屋，要求男童每含他「雞雞」1次，就給100元，藉此性侵男童2次，男童父親因兒子放學沒回家，四處尋找，卻發現兒子與陳男一起，兒子返家前還向陳索討100元，男童父親追問下才知兒子遭性侵。高院依妨害性自主罪判陳男3年8月徒刑，可上訴。

判決指出，陳男去年2月騎車去釣魚途中結識8 歲男童，得知國小每周三中午即可放學返家，竟於去年3 月14日中午男童放學後，將男童載至釣魚地點附近空屋，脫下自己衣褲，要男童撫摸及口含其生殖器，事後給男童100元。

去年4 月11日中午，陳男又將男童載往空屋，要男童為他口交。男童父親因到處找尋兒子，當天下午2 時許，在空屋外碰見男童與陳男，男童父親趨前與陳男交談，陳男得知男童父親來找小孩，神色驚恐，加上男童隨父親返家前，竟自行向陳男索討100 元，男童父親起疑，返家後詢問兒子後報警偵辦。

法院審理時，陳男不否認男童為他口交後，有給100元，辯稱是男童說沒有吃早餐，給男童早餐錢，沒有以金錢利誘。但男童證稱陳男說如果含他雞雞，就給100元，他含陳雞雞，是因為有錢拿，不然含雞雞很噁心。

法官不採信陳說法，審酌陳沒有前科，事後與男童父親和解賠償，依2個強制性交罪判刑3年8月，陳上訴高院求輕判遭駁回，仍判刑3年8月。

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(中時 )