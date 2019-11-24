胡瓜主持本周《綜藝大集合》，來到新竹湖口，他開場帶來新單元「線上遊戲」，1男2女必須在腰部綁上繩子，一起走過3個不同的道具，正當胡瓜準備與藝人峮峮、黃沐妍（小豬）示範時，沒想到竟跑出2位地方媽媽，開心表示要與胡瓜一起玩，他疑惑地問：「我是要找峮峮跟小豬，你們跑出來做什麼？」沒想到對方搞笑回應小名也叫「小珠與青青」。

胡瓜（中）與峮峮（左）、小豬一起挑戰新遊戲。（民視提供）

畫面逗趣，樂得阿翔笑說：「瓜哥，人家媽媽這麼熱情，你不會拒絕人家吧？」胡瓜最後開心跟粉絲媽媽們一起玩，只見哨音一響，媽媽馬上往前走，卻沒想到腰上的繩子互相牽引，胡瓜被用力一拉馬上大喊：「姊啊，卡慢耶！」爆笑過程笑歪眾人，3人一度卡在一起，最後胡瓜奮力帶領2位媽媽成功走到終點，大嘆：「實在太累，腿都軟了。」

阿翔稱讚，「瓜哥真的非常敬業，就算隊友不給力，依舊努力帶領媽媽們挑戰成功。」現場眾人紛紛為他鼓掌喝采，沒想到跟媽媽粉絲過關後，胡瓜竟又詢問：「那我現在可以跟峮峮、小豬玩了吧？」阿翔聞言驚問：「瓜哥你還有體力？」胡瓜霸氣回覆：「當然沒問題。」最後他如願以償與峮峮、小豬玩遊戲，並挑戰成功，也讓大家笑稱不同版本的「峮峮、小豬」綜藝效果大不同。

(中時 )