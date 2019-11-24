108年度全國語文競賽成績揭曉，新北市再度蟬聯國閩客及原住民族語雙料冠軍，不僅如此，國閩客語項目獲得59座特優，原住民族語獲22座特優，皆為全國第一，是全國總獲獎數最多的縣市。

新北市教育局指出，全國語文競賽堪稱語文界的奧運盛事，今年於台北市舉辦，競賽共分為演說、朗讀、作文、寫字、字音字形等5組，並分為國語、閩南語、客家語及原住民族語4種語別，來自全國22縣市的語文菁英共1880人競逐各類獎項。

教育局表示，今年新北市阿美族語朗讀選手全數獲得特優，其中國小及高中組的巴奈‧福定及嘎兆‧福定兄妹雙雙獲獎，兄妹倆的母親雖非原住民族籍，父母仍在家全力支持孩子學習母語，而嘎兆‧福定在前年第一次參加全國賽國中組就獲得第一名，今年妹妹巴奈首次參賽也一起獲得特優，堪稱原民族語冠軍家庭。

教育局表示，新北市積極培育語文競賽選手，今年繳出佳績有賴良好的傳承及培訓制度，更多虧指導老師的犧牲奉獻及選手的努力不懈，明年全國語文競賽將移師南投舉辦，相信新北師生必能再創傲人佳績。

(中時 )