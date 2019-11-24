有關外媒報導的共諜烏龍案，前軍情局少將陳虎門中午說，王立強的說法，一聽就有問題，根本不可能是情報員會做的事，就以軍情局為例，王立強如在軍情局任官，只是尉官階級，軍情局不可能讓他參加這麼重要的任務，說的都不合常情，情報單位不會做這樣的情戰指導。

陳虎門是退休情報員成立的《忠義會》理事長。他說，王立強說的付錢方式，也不是情報單位的做法，根本鬼扯，以軍情局當年吸收的解放軍將領劉連昆為例，交付金錢一定是給現金，而且要當面交，所以地點是在大陸，不會給太多，因為能帶現金進大陸，現金不可能帶太多，用匯款的一定會被查，風險太大了。

陳虎門說，被大陸關20年釋放的楊銘中，即是劉連昆的交通，每次去大陸交給劉連昆的錢，都是一點點，怎麼可能會像王立強說的，幾百萬或是幾千萬人民幣的給。他說，如果是要給情報對象大筆的錢，會先存著，等到情報對象出國再面交。

(中時 )