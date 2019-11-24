林姓女駕駛的座車被自強號列車撞得宛如廢鐵。(左姓友人提供／林欣儀台中傳真)

擔任台中市消防局鳳凰志工多年、救人無數的林姓女子，22日晚間駕車行經烏日區登寺巷平交道，遭疾駛而來的自強號列車撞上，目前仍住院治療，事後台鐵第一時間指控林女闖平交道、讓她飽受網友攻擊，林的好友在臉書為她感到不平、透過行車紀錄證實是平交道柵欄提早升起釀禍，台鐵24日終於坦承錯誤。

這起事件發生在22日晚間約9點半，從林女（44歲）被撞得幾乎全毀的銀色轎車可感受到撞擊力量有多大，慶幸的是，她的車子後半部全毀，林女則幸運的從車內爬出、全身挫傷及瘀青、腦震盪，目前還在醫院治療。

「我沒有闖越平交道！」躺在病床上的林女無奈說，台鐵事發後、都沒調查清楚情況，就在臉書粉絲專業提醒「駕駛人不要搶快」，把過錯推到她身上，許多網友還在下方回應、謾罵，讓她相當難過、忍不住掉眼淚。

林女還原事故當時，她說，駕車行經平交道前，有先停車，看到柵欄放下後又升起，才往前開，沒想到車子開到鐵軌上時，就被撞了。無法接受台鐵推卸責任的態度，要求道歉。

這起事件造成台鐵列車雙向停駛近2小時，許多旅客行程受影響，林女的左姓友人為好友感到不平，在臉書《爆怨公社》發文，指「事實是台鐵號誌故障，柵欄升上去後，火車才來，造成重大事故」。

左姓友人為林女叫屈，他說，台鐵第一時間不發表事實的真相，讓無辜因號誌被撞的女駕駛受盡網路指責、身心煎熬，且台鐵都沒派人到醫院致歉，指派一個不清楚情況的站長下班後去慰問，質疑台鐵的處理態度、難道「人命不值錢嗎？」

台鐵24日發新聞稿，除向當事人道歉，並指明，這起意外發生原因是電纜線絕緣不良，發現情況後已立即更換電纜線，將重新檢查所有纜線。

(中時 )