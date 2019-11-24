立委江啟臣帶領競選團隊前往豐原第一公有零售市場掃街，支持者送上吉祥物粽子。（江啟臣服務處提供／陳淑娥台中傳真）

立委江啟臣帶領競選團隊前往豐原第一公有零售市場進行掃街拜票。（江啟臣服務處提供／陳淑娥台中傳真）

立委江啟臣23日甫在台中豐原成立競選總部，24日一早帶領競選團隊前往豐原第一公有零售市場進行掃街拜票，向攤商及採買民眾逐一握手懇託，現場加油凍蒜聲不絕於耳；江啟臣表示，期盼市民朋友一票拉一票，將他再次送進立法院，讓國民黨在明年1月11日能翻轉國會，重返執政。

江啟臣指出，選戰倒數僅剩48天，開始進入衝刺階段，雖然昨日才剛舉辦完競選總部成立造勢大會，但他不敢一刻鬆懈，立即展開掃街拜票行程，除了豐原競總成立外，未來也會陸續台中山城地區石岡、東勢、新社、和平等地辦理造勢活動，下周日將再次邀請紙風車劇團前來豐原體育場演出。

江啟臣也說，在《米其林指南》日前正式宣布要將台中成為繼台北、列入台灣第2座評鑑城市後，他對於「摘星」非常有信心，在此邀請這些神秘客務必要到豐原山城，來第一市場品嚐丸仔斌、米吉、麵線等美味地方小吃，到山城試試道地客家美食及各類麵食料理，大家共同挖掘美食，一起行銷豐原、行銷山城、行銷台中！

(中時 )