苗栗縣長徐耀昌（右六）站台力挺藍營立委參選人，砲轟蔡政府選前大撒錢是變相買票。（巫靜婷攝）

苗栗縣青溪、後憲及3軍軍事院校校友會，24日於苗栗市立委徐志榮競選總部，舉辦後援會成立大會。（巫靜婷攝）

苗栗縣青溪、後憲及3軍軍事院校校友會，24日於苗栗市立委徐志榮競選總部，舉辦後援會成立大會，頒贈好菜頭等吉祥物，高喊「凍蒜！」，祝福徐志榮高票當選，縣長徐耀昌站台，砲打蔡政府選前大撒錢是變相買票，讓大家「看在眼裡、幹在心裡」，更質疑民調一面倒蔡，強調藍營只會更團結。

苗栗縣青溪理事長徐連斌、後憲理事長林金湧，及3軍軍事院校校友會會長陳劍，今日率300多名會員，力挺第2選區藍營立委參選人徐志榮，縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍、縣議員楊明燁、余文忠、鄭聚然等人站台，營造藍營團結氣勢。

徐耀昌致詞時，除重提蔡政府年金改革、同婚等政策不得人心，更砲轟綠營選前砸大錢，前瞻8年8800億啟動第2機制，人民辛苦的納稅錢沒有花在刀口上，根本是為了選舉的「變相買票」，大家是「看在眼裡、幹在心裡」，誰對綠營有利就能拿到資源。

徐耀昌認為，蔡政府一天到晚與大陸對立，不是人民所期待，兩岸關係不應把台灣當成犧牲品，「統獨擺兩邊」，和平互動共同繁榮經濟，才是人民希望的兩岸政策，他也呼籲選民，總統、立委、政黨票3票全拿，藍營在國會過半，才能一起把台灣救起來。

徐志榮則表示，過去蔡政府執政3年多胡作非為，若選民還認同她繼續連任，未來恐怕更為所欲為，這樣會帶給國家很多不確定因素，這一戰是為中華民國及子孫而戰。

(中時 )